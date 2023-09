Méditations et aphorismes

Ce livre rassemble quelques-unes des pensées et réflexions les plus précieuses sur la vie, la littérature, l'art, la science et la nature, sous forme de méditations et d'aphorismes qui éveillent et révèlent toute l'essence de l'être humain. D'une fraîcheur et d'une actualité inégalées, ce livre méconnu est une porte d'entrée idéale à l'oeuvre de Goethe et évoque l'incroyable génie de l'un des plus grands écrivains de tous les temps. "TOUT L'ART DE VIVRE CONSISTE A RENONCER A L'EXISTENCE POUR EXISTER".