Magie au quotidien 30 rituels pour booster votre bien-être Découvrez les secrets de Jean-Didier pour mettre de la magie dans votre vie 160 pages relié dos rond Vous trouverez dans cet ouvrage : - Tous les conseils de Jean-Didier et 30 rituels magiques à intégrer facilement dans votre quotidien : - 10 Rituels à souhaits (bocaux magiques) - 10 Rituels à sentir (diffusions magiques) - 10 rituels à boire (mugs magiques) - Pour chaque rituel retrouvez : - La liste des ingrédients très accessibles magnifiquement illustrée dans l'esprit de planches botaniques revisitées - Un pas-à-pas simple à réaliser - Un dessin et/ou un mandala agissant qui permet d'activer et d'amplifier la portée du rituel - Les conseils de Jean-Didier Les plus de cet ouvrage : Découvrez tous les secrets de Jean-Didier pour pratiquer la magie au quotidien et améliorer votre bien-être. Après les succès de ses ouvrages précédents Le Pouvoir magique des pierres et des cristaux, et Attirer la chance et le succès, il propose un ouvrage particulièrement accessible pour profiter des bienfaits de la magie au quotidien.