Le livre d'un cuisinier

De la première tarte à la confiture que Nigel a préparée avec sa mère, debout sur une chaise, jusqu'à sa cuisine actuelle, découvrez plus de 200 recettes. Nigel Slater raconte comment sa cuisine a évolué, depuis la découverte de la meilleure façon de rôtir un poulet jusqu'à l'astuce pour obtenir une purée d'aubergines fumée et onctueuse. Il raconte également les histoires qui se cachent derrière ses recettes et confie des souvenirs personnels : la première fois qu'il a mangé une baguette à Paris, son amour pour les radis japonais marinés, la première fois qu'il a mangé une part de gâteau au chocolat nappé de crème au beurre... Découvrez les recettes préférées de Nigel Slater, celles qu'il cuisine chez lui tous les jours, qui sont le coeur et l'âme de sa cuisine : des tartes, cocottes, les légumes verts de tous les jours, le réconfort des soupes et le rituel du thé.