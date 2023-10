Demon Slayer - Livre de coloriage N°05

Cinquième livre de coloriage avec les illustrations du manga Demon Slayer, qui reprennent des moments importants de l'histoire et présentent des dessins inédits. L'occasion de redonner des couleurs aux plus grandes scènes de la licence ! Plus qu'un manga, un phénomène ! Près de 6 millions d'exemplaires ont été vendus en France depuis la parution du tome 1 ! Si la série principale de Koyoharu Gotouge s'est achevée avec le 23e tome, les nombreux projets autour de la licence continuent d'éveiller l'intérêt des fans. Ainsi ce mois-ci, nous proposons trois nouveautés dont ce cinquième livre de coloriage qui offre à tous les amoureux de la licence, une expérience ludique et fun leur permettant de renouer avec les moments les plus importants de la saga.