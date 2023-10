Métamorphoses de la synodalité. De Vatican II au pape François

Pour la première fois dans l'histoire bimillénaire de l'Eglise, le pape François a virtuellement invité tous les fidèles de la planète à exprimer leur voix et leurs besoins, à donner leur avis sur les réformes possibles et nécessaires. Mais l'idéal d'une "Eglise synodale" finit souvent par se réduire à un slogan sans contenu déterminé ou par se prêter à une exploitation idéologique. Ce livre se propose de reconstruire historiquement le concept de synodalité depuis Vatican II, en montrant sa genèse et son évolution, ses variations sémantiques et ses formes de réception dans la doctrine théologique, canonique et sociologique. L'objectif est triple : préciser ce que l'on entend proprement par synodalité ; déterminer sa portée par rapport aux modèles d'Eglise ; mettre en évidence les limites et les malentendus auxquels la mise en oeuvre du projet papal est exposée . Carlo Fantappiè est professeur titulaire de droit canonique à l'université Roma, professeur invité d'histoire du droit canonique à l'université pontificale grégorienne, membre associé de l'Ecole des Hautes études en sciences sociales et auteur de nombreux ouvrages.