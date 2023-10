Le grand livre de l'Espace animé

Embarquez pour un voyage interactif dans l'Espace. Comment s'entraînent les astronautes ? Quelles sont les différentes parties d'une fusée ? A quoi ressemble le paysage sur la planète Vénus ? Où se situe la Terre dans le système solaire et dans notre galaxie ? Un livre documentaire foisonnant d'informations très poussées recueillies auprès de spécialistes : un astronaute, un ingénieur en aérospatiale, et des experts en astronomie. Des animations précises pour tout savoir sur les étoiles, la conquête spatiale, les galaxies... De nombreux thèmes sont abordés : le ciel étoilé, aller dans l'Espace, les fusées d'hier et d'aujourd'hui, décoller pour l'Espace, la Station spatiale internationale, la Terre vue de l'Espace, le système solaire, se poser sur un astre, la Voie lactée, notre galaxie dans l'Univers. Plus de 40 animations spectaculaires pour voyager de la Terre aux confins de l'Univers : une demi-sphère en volume pour admirer la Terre vue de l'Espace, des éléments articulés pour animer les bras robotisés, des volets pour découvrir l'équipement d'un astronaute et l'intérieur de la Station spatiale internationale, des roues pour faire tourner la Voie lactée, des glissières pour atterrir sur la Lune...