D'abord considéré comme un simple " ? enre-source ? (du jazz et du rock notamment), le blues est désormais une musique universelle à part entière dont le succès ne se dément pas. L'histoire de cette musique est inséparable de celle des Noirs américains victimes de la ségrégation qui ont fait leur principal moyen d'expression d'une forme de chanson populaire. De sa naissance parmi les esclaves des grandes propriétés du Sud jusqu'à John Lee ? Hooker, en passant par Bessie Smith ou Elmore James, Gérard Herzhaft relate l'histoire d'une musique dont les blue-notes et les douze mesures résonnent partout dans le monde et semblent dévoiler l'essence de l'âme humaine.