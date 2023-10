Après la nuit. Ces chrétiens qui ont reconstruit la France et l'Europe (1945-1954)

La Seconde Guerre mondiale terminée, tout est à reconstruire. Les chrétiens, qui furent parmi les premiers à résister à l'occupant nazi, sont aux avant-postes pour relever une France en ruines. Ils marquent cette ère nouvelle par leurs engagements dans les luttes économiques, sociales et spirituelles. Leur vision du monde oriente les combats politiques et intellectuels. Et ce sont eux, français, allemands et italiens, qui fondent une Europe de la paix. Au fil d'une enquête passionnante, tissée de nombreux portraits et témoignages, Jérôme Cordelier fait revivre cette époque foisonnante. Et nous entraîne dans le sillage de ces hommes et de ces femmes souvent oubliés qui, après s'être engagés pour libérer leur pays, se font les artisans de sa reconstruction et instaurent ce qui deviendra l'Union européenne.