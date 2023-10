Tilda sur les toits, Tome 05. Masque OFF !

Au royaume de Porte Nawak, Tilda et sa fée Patrick ont une nouvelle mission à accomplir : retrouver les prisonniers qui se sont échappés... mais gare à ne pas se faire attraper ! Le roi, jaloux du Masque, compte bien l'arrêter. Fatiguée de cacher son identité, Tilda continue pourtant sa lutte contre les méchants : un taureau, un requin, une araignée et même... un dragon ! C'est certain, les malfaiteurs évadés ne manquent pas. Tilda a juste le temps d'aider sa soeur Hermine dans une de ses enquêtes et voilà que la redoutable Gorgone Zola fait des siennes. La femme-serpent a transformé le père Noël et les lutins en statues ! Avec tout ça, le roi devient de plus en méfiant. En plus, un autre vilain vient de faire une apparition remarquée : voilà Mama Gaga, qui a renversé la gravité et enlevé un membre de la famille royale ! Tilda pourra t'elle retrouver l'altesse kidnappée sans dévoiler sa double identité ? Après 5 ans d'aventures, voici le tome final de cette saga magique !