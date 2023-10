L'Exode de Dân

Dân a 10 ans quand ses parents décident de fuir le Vietnam à la recherche d'un avenir meilleur. Sa petite soeur Sen et son cousin Hong l'accompagnent. Mais le départ tourne au drame quand leur bateau est pris dans une violente tempête : Dân se retrouve séparé du reste de sa famille avec, pour seul bagage, une photographie de ses grands-parents... Malgré la solitude et les nombreux dangers qu'il devra affronter, parviendra-t-il au bout de son périple ? A travers l'exode de ce jeune Vietnamien, découvrez l'histoire émouvante des boat people ! Claire Astolfi a publié de nombreux romans historiques (Bayard), ainsi que des vies de saints (Salvator) et des albums pour les tout-petits (Lito).