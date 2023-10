Don McCullin, le monde dans le viseur

A 85 ans, Don McCullin est considéré comme le plus grand photographe de guerre du monde. Sa vie et son oeuvre sont une légende. Il est surnommé le " Goya des guerres modernes ". Né dans un quartier défavorisé de Londres, il sera adoubé par le prince Charles. Ses photos sont marquées par son combat contre la misère et l'injustice sociale. John le Carré qui l'admirait voyait dans son oeuvre " une extériorisation de son identité fracturée ". Il a couvert les guerres du Vietnam, du Cambodge, du Biafra, du Liban. Il a photographié des personnalités comme les Beatles ou Al Pacino et puis avec le temps, il est devenu un photographe du paysage, on serait tenté de dire un grand peintre du paysage. Dans ce livre palpitant comme un roman d'action mais qui est aussi une méditation au coeur des ténèbres, les journalistes Alain Frachon et Michel Guerrin du Monde racontent l'incroyable vie de Don McCullin et aussi son oeuvre wagnérienne. Ce récit n'est pas seulement destiné aux amateurs de photographie ou de journalisme, il concerne tous ceux qui sont intéressés par l'histoire et les tectoniques du monde. Les propos de McCullin sont rares et toujours dignes d'un écrivain de l'image. Ce qui rend ce livre d'autant plus précieux. Don McCullin sera le président du festival des reporters de guerre de Bayeux début octobre 2023 et ce sera un évènement médiatique.