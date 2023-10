Regarde-les danser

"Il était une fois un palais où régnaient la fête et la décadence, et à la tête d'elles, une reine insouciante... jusqu'au jour où le Masque de la mort rouge vint semer la peste, le chaos et la terreur." Ce film, Léon, petit garçon rêveur et solitaire, le connaît par coeur. Il le visionne chaque fois que sa mère, Julia, actrice encore méconnue y jouant le premier rôle, s'absente. Ce qui arrive de plus en plus souvent avec les castings qui s'enchaînent... Les nouveaux rôles que Julia décroche, et les contrats juteux qui les accompagnent, semblent repousser les murs de leur espace de vie : du lit partagé dans un petit studio, à la belle maison, jusqu'à l'immense villa labyrinthique que Léon explore pour tenter de tromper l'ennui. Si les jeux ne manquent pas, Léon n'a qu'une seule idée en tête : retenir sa mère qui lui échappe constamment...