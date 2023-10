Christmas Challenge. Romance de Noël

A Noël, avalanche de chocolats, de boules et de guirlandes lumineuses ! Wendy Delacour, commerciale pour la société MyTalent, a été missionnée pour partir sillonner la ville de Nantes pendant un mois. Son client ? Les Chocolats d'Amandine. Sa mission ? Vendre un maximum de coffrets aux commerçants nantais à l'approche des fêtes, afin d'aider la maison parisienne à s'implanter en région. Rien qu'elle n'ait déjà fait, rien qu'elle ne connaisse par coeur. Seulement, cette fois, il y a un hic. Au moment de réserver son Airbnb, son patron s'est trompé. Au lieu de retenir l'intégralité du logement, il va réserver seulement une chambre, laissant la place à un éventuel colocataire. Malheureusement pour elle, Léon Cohen rempliera à merveille cette fonction. Lui aussi, a été missionné pour représenter les Chocolats d'Amandine, et une seule des deux sociétés concurrentes emportera l'appel d'offres. Wendy et Léon vont se mener une guerre sans relâche, dans l'appartement, comme sur le terrain et pour l'emporter, tous les coups sont permis. A propos de l'autrice Originaire de Bretagne, Karine Marcé écrit depuis sa plus tendre enfance. Grande voyageuse dans l'âme, elle a eu la chance de vivre dans des villes comme Londres, Barcelone ou encore sur un campus universitaire à Oxford (Ohio), ce qui lui a permis d'attiser son imagination et sa créativité.