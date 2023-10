Tu aimeras Noël, que tu le veuilles ou non !. Romance de Noël

L'histoire ABSOLUMENT PAS romantique de l'incroyablement taciturne M. Scrooge et de la merveilleuse Miss Kelly ! Grace, dite Miss Kelly, se donne pour mission de jouer les Noël du passé, du présent et du futur pour redonner goût aux fêtes au terrible, mais néanmoins sexy M. Ebenezer Scrooge ! Evidemment rien ne se passe comme prévu. Ebenezer apprend que ses parents lui ont menti pour le faire venir pour les fêtes. Qu'en plus ce n'est même pas vraiment pour fêter Noël avec lui, mais pour officialiser leur trouple ! Et depuis quand les retraités ont une vie sexuelle aussi active ? Et pourquoi tout le monde lui dit de ne pas aller dans le jacuzzi ? Et pourquoi Miss Kelly est aussi chiante que fascinante ? A propos de l'autrice Révélée par sa série à succès "Lola" , Louisa Méonis a commencé à écrire des textes quasiment en même temps qu'elle a appris à lire. Dévoreuse compulsive d'histoires en tout genre, elle aime tout autant inventer des intrigues palpitantes, pour le plus grand plaisir de ses lecteurs.