Un Noël charmant à Vert-Cottage

Le parfait feel-good pour un Noël bucolique, plein d'amour et de tendresse ! Dans la région du Yorkshire, la saison réconfortante des feux de cheminée commence. Mais pour Mandy Hope, alors que Noël devrait être la période la plus joyeuse de l'année, les difficultés s'accumulent. Et, quand son meilleur ami, James, devient papa, elle prend alors conscience de son propre désir d'enfant. Une question la taraude : son compagnon, Jimmy, aura-t-il les mêmes projets qu'elle ? A la recherche d'une épaule compatissante, la jeune vétérinaire se lie d'amitié avec une nouvelle résidente de Welford, Geraldine Craven, qui se montre très empressée à l'idée de l'aider au refuge. Geraldine apparaît comme une bouée de sauvetage, jusqu'à ce qu'elle révèle un secret dévastateur sur le passé de Mandy. Avec toute cette agitation, la bande d'amis passera-t-elle un joyeux Noël ? Traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Marion McGuinness. A propos de l'autrice Lucy Daniels a remporté un immense succès avec sa série pour enfants SOS Animaux, vendue à près de 3 millions d'exemplaires au Royaume-Uni. Avec la saga Vert-Cottage, elle renoue avec cet univers qui a tant fait rêver sous la forme de purs romans feel-good ! " Un feel-good tendre et chaleureux pour un moment tout en douceur. " Femme Actuelle