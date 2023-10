Gâche Noël, si tu l'oses !. Romance de Noël

Ou comment boycotter Noël avec son crush... Un poste de lutine au Village du Père Noël, ce parc d'attractions perdu au milieu des montagnes, rempli d'enfants plus excités les uns que les autres ? La définition même de l'enfer sur Terre pour Ambre, qui déteste Noël, ne croit plus à sa magie et ses paillettes ! Mais c'est le seul moyen qu'elle a trouvé pour mettre un peu d'argent de côté... Elle ne voit alors qu'une option pour éviter la déprime liée aux fêtes : prouver à tous que les miracles n'existent pas en sabotant Noël. Et Ambre peut compter sur Jad, le pâtissier du parc, pour l'aider dans sa mission. Le seul hic ? A force de passer du temps avec le beau brun au regard intense, de gestes esquissés en complicité grandissante, Ambre risquerait presque de croire à nouveau aux paillettes... A propos de l'auteurJournaliste, Florie C. a l'habitude de raconter des histoires. Les vraies, tirées du quotidien, et celles qu'elle puise dans son imagination. En grandissant au milieu de livres, elle n'a pu s'empêcher d'écrire les siens, d'inventer ses personnages et de les faire évoluer dans son univers, en s'inspirant de ce qui l'entoure : rencontres, romans, musiques et voyages.