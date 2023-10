Mon calendrier de l'amour. Romance de Noël

Une romance de Noël aussi douce et tendre qu'un chocolat chaud sous un plaid ! Alyson est fan de Noël, elle adore la neige, l'odeur des sapins, les chants de Noël... et sa boutique-salon de thé emplie de décorations ! Cerise sur le gâteau en cette période magique, voilà qu'un admirateur secret lui a concocté un calendrier de l'Avent très spécial... Elle reçoit chaque jour une lettre d'un mystérieux Christmas, qui lui fait part de ses sentiments. Mais qui se cache derrière ce pseudonyme ? Hayden, l'artisan un peu bourru envoyé par son père, ou Gregory, son meilleur ami d'enfance ? Et surtout... lequel voudrait-elle que ce soit ? A propos de l'autrice Dévoreuse de livres depuis sa plus tendre enfance, Emma Berthet a très vite commencé à écrire ses propres histoires. Aujourd'hui psychomotricienne, elle s'évade la nuit en créant des personnages authentiques et attachants.