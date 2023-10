La Roue du Temps, T23 : La Tempête imminente - première partie

La Roue du Temps tourne et les Ages naissent et meurent, laissant dans leur sillage des souvenirs destinés à devenir des légendes. " Jordan est parvenu à dominer le monde que Tolkien a révélé. " The New York Times L'Ultime Bataille approche, pourtant l'humanité continue de s'entre-déchirer. Depuis sa captivité, Egwene s'efforce de rallier les Aes Sedai de la Tour Blanche à sa cause. Rand lutte encore pour unifier des royaumes séparés par d'anciennes querelles, tout en négociant une trêve avec les Seanchaniens. Autour de lui, ses plus fidèles alliés s'inquiètent. S'il continue à s'endurcir, vidé de toute émotion, aura-t-il la force d'âme requise, au mont Shayol Ghul, pour livrer son duel à mort contre le Ténébreux ? Ce volume comprend la première moitié du roman La Tempête imminente, douzième tome de La Roue du Temps.