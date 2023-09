Alphonse Dupront : De la Roumanie. Textes suivis d'une correspondance avec Emil Cioran, Eugène Ionesco et Mircea Eliade

La France et la Roumanie des années 1930 aux années 1960, à travers les textes d'Alphonse Dupront, ancien président de la Sorbonne : ses discours, rapports et écrits personnels, mais surtout les lettres échangées avec Ionesco, Cioran et Eliade. L'histoire d'amitiés profondes et d'une passion pour la Roumanie. La passion pour la Roumanie est une dimension méconnue de la personnalité d'Alphonse Dupront (1905-1990), historien des sensibilités collectives et anthropologue du sacré, dont la thèse, Le Mythe de croisade (1956), a fait date dans l'historiographie française. Cette passion est née alors qu'il était à la tête de l'Institut français de Bucarest, entre 1932 et 1940, et l'a accompagné pendant la prodigieuse carrière scientifique qu'il a poursuivie en France, à l'université de Montpellier, puis à la Sorbonne. Eparpillés dans des publications peu accessibles ou totalement inédits, les textes réunis pour la première fois dans ce volume sont un témoignage révélateur de son regard clairvoyant sur l'histoire et les réalités roumaines, dans la continuité d'un Michelet ou d'un Quinet. Ce volume, introduit par une conséquente étude sur le volet roumain de la biographie intellectuelle de Dupront, contient aussi sa correspondance avec Cioran, Ionesco et Eliade, qu'il a soutenus lors de leur difficile installation en France. Stefan Lemny est docteur de l'EHESS et spécialiste de l'histoire culturelle. Il a notamment publié Les Cantemir : l'aventure européenne d'une famille princière au XVIIIe siècle (Paris, Complexe, 2009) et Emmanuel Le Roy Ladurie : une vie face à l'histoire (Paris, Hermann, 2018).