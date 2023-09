Développer des jeux avec Godot 4 et le langage C#

Apprenez à créer des jeux en C# avec Godot 4 et adoptez d'emblée de bonnes pratiques de conception. Aujourd'hui, Godot est de plus en plus utilisé et tend à devenir un incontournable dans le développement de jeux. Que vous soyez développeur de jeux, entrepreneur ou simplement passionné par le développement de jeux, Godot est un excellent choix pour concevoir des jeux de grande qualité de façon intuitive. Ce livre vous explique de manière simple et efficace comment créer des jeux en C# avec le moteur de jeux open-source Godot 4. Après une introduction aux concepts de base et à la programmation en C#, vous développerez deux projets complets : un jeu 2D en vue de côté et un jeu 3D (type Monkey Ball). Vous verrez comment créer un niveau, un personnage joueur, des objets interactifs, des ennemis ; comment ajouter du challenge, des animations, des bruitages et, pour la 3D, comment modéliser des objets simples avec Blender et les importer dans Godot. Son approche fonctionnelle vous aidera à assimiler facilement les mécaniques de bases de Godot tout en vous initiant aux bonnes pratiques de la conception de jeux. Facile à apprendre et performant, le langage C# est très utilisé dans le secteur du jeu vidéo et vous simplifiera le passage d'un moteur de jeux à l'autre. ? Un livre très accessible, fondé sur la pratique ? Traite aussi bien de la 2D que de la 3D ? Forme tout à la fois à Godot et aux mécaniques de base de la création d'un jeu ? Tire parti de la pleine compatibilité de la version 4 avec le C#, langage très populaire dans le secteur du jeu vidéo ? Toutes les sources et assets utilisés téléchargeables