Le code Arsène Lupin. Maurice Leblanc et le savoir perdu

Plongez au coeur d'une enquête passionnante ! Savez-vous que Lupin a plusieurs identités ? Que révèlent celles-ci ? Qu'est-ce qu'un Lupin ? Son père était-il un simple professeur de savate ou s'adonnait-il à un autre art ? Savez-vous qui se cache derrière Rodolphe Salis ? Qui sont réellement les multiples héros qui accompagnent Lupin ? Qu'est-ce l'Argolide des Gaules ? Quels mystères nous dévoilent les aventures de Maurice Leblanc ? Et L'oeillet blanc ? Et le monocle ? Pourquoi Maurice Leblanc fait-il naître son héros à Blois ? Autant de questions qui trouvent réponses dans cet ouvrage et vous propose un regard nouveau sur les fabuleuses aventures d'Arsène Lupin. Une vision anticonformiste qui ouvre de larges perspectives sur les éléments oubliés de la Tradition que sont, entre autres : l'Alchimie, l'Astrologie, l'Arithmosophie, la Cosmogonie, la Géographie sacrée... Au lecteur de pousser la Porte des hommes pour accéder à la Porte des Dieux.