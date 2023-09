Pourquoi les bananes sont-elles courbées ? Plus de 250 réponses à des questions surprenantes

Pourquoi ne sentons-nous pas la Terre tourner ? Pourquoi la colle ne colle t-elle pas dans le tube ? Pourquoi les fourchettes ont-elles quatre dents ? Pourquoi le moustique pique-t-il ? Pourquoi dit-on décrocher la Lune ? Pourquoi les bananes sont-elles courbées ? Société, histoire, sciences, animaux, langue française... Tous les thèmes sont abordés pour comprendre le monde qui nous entoure et percer les petits mystères du quotidien. Jean-Baptiste Giraud répond avec précision, humour et intelligence à plus de 250 questions existentielles (ou presque) que l'on se pose tous au moins une fois dans sa vie ! Chaque réponse détaillée permet de compléter sa culture générale, de se laisser surprendre et de combattre bon nombre d'idées reçues. LE livre pour tous les esprits avides de connaissances !