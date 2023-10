Minimiki - Carnet créatif - Reines du monde

Découvre six Reines et Princesses qui ont marqué l'Histoire ! Elisabeth d'Autriche et de Hongrie Nandi (mère de Chaka, roi des Zoulous) Elisabeth II Michiko Shoda Anne d'Autriche Cléopâtre II Dans ce carnet créatif, crée tes jolies poupées grâce à 7 pages découvertes ; 3 pages de stickers ; 1 page de stickers à colorier ; 10 pages de coloriages ; 58 poupées à décorer ; 12 poupées à habiller. En cadeau : un joli bracelet à collectionner !