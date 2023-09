9 mois pour coudre les indispensables de bébé. 20 projets pour bébé faciles à réaliser : accessoires du quotidien et zéro déchet

Coudre à la machine pour préparer l 'arrivée de votre bébé : un temps suspendu plein de douceur. Durant la grossesse, quantité de liens se tissent entre votre bébé et vous. Et quoi de mieux que la couture pour vous accorder un moment de calme et de créativité avec lui ? Au fil des trimestres, l'autrice vous guide dans la confection d'accessoires du quotidien à la fois pratiques, pop et zéro déchet : une trousse à pharmacie, un tapis de jeu magique, un sac à linge sale, un bavoir-bandana chic et rock, des surchaussures écolos, des lingettes moelleuses... Confectionnez 20 modèles personnalisables et dans l'air du temps avec un large choix de tissus ludiques et colorés. Prenez plaisir à coudre à mesure que votre ventre s'arrondit : des créations adaptées à chacun des trois trimestres de votre grossesse ! Des pas-à-pas illustrés, des patrons en fin d'ouvrage et des explications claires pour des réalisations accessibles à tous niveaux