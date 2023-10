Tracteurs Massey Ferguson 1990-2020

1990 - 2020. Trente années au cours desquelles la firme Massey Ferguson, mondialement célèbre, n'a cessé de progresser et d'innover en dépit d'un contexte économiquement difficile et d'une concurrence sévère. Trois décennies durant lesquelles les gammes de tracteurs se sont diversifiées afin de permettre à chaque agriculteur de disposer du matériel convenant à ses besoins. Une diversité telle que courant 2020, sur le seul marché français, Massey Ferguson ne proposait pas moins de onze gammes principales incluant cinquante-six types de tracteurs hormis les options tout en progressant sur le plan technique : . technique de dépollution par " AdBlue " à laquelle se rallièrent peu à peu les marques concurrentes. . injection sous très haute pression par rampe commune, appelée " Commun Rail " . puissance des moteurs et rendements énergétiques. . boites de vitesses " Speed-Shift " puis " Dyna-shift " , " Dyna-6 " et " Dyna-4 " , puis " Dyna-VT " . transmission intégrale aux quatre roues et suspensions des ponts avant . circuits hydrauliques et capacités de relevage Durant ces trois décennies, Massey Ferguson ne cessa de porter attention à l'esthétique des tracteurs. Au fil des ans le style des capots et des cabines évolua avec élégance en s'efforçant toujours de maintenir un " air de famille " entre les gammes. L'année 2020, avec laquelle nous terminons cet ouvrage, marque également pour Massey Ferguson une nouvelle ère de progrès en débutant le renouvellement profond de sa gamme de tracteurs. Ce très beau livre vous guide à travers trente ans d'innovations et de prouesses techniques d'une marque mythique !