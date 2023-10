"Le roman de Jérémie Lefebvre, Léa V. , nous plonge dans la psyché d'un simple citoyen perturbé au plus haut point par une affiche publicitaire mettant en scène une actrice célèbre posant pour une marque de luxe. C'est moins l'industrie du luxe - et son recours aux stars - qui est ici abordé que notre rapport à ces images qui semblent venues d'un autre monde et nous renvoient à une fausse insignifiance. Un roman irrévérencieux, drôle et singulier, qui pousse la soif de paraître dans ses ultimes retranchements".