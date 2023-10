Gideon la Neuvième. Le tombeau scellé 1

Harrowhark Nonagesimus, héritière de la Neuvième Maison et Nécromancienne hors pair, doit passer à l'action. L'Empereur a invité les héritiers de chacune de ses loyales maisons pour un grand tournoi. Si elle l'emporte, elle deviendra la servante immortelle et toute-puissante de la Résurrection, mais chaque nécromancien doit être accompagné de son cavalier. Sans le glaive de Gideon, Harrowhark échouera, et la Neuvième Maison périra... Couronné du Locus Award 2020, "Gideon la Neuvième" ouvre avec brio la tétralogie de la Tombe scellée.