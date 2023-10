10 façons de le larguer avant Noël

Mabel est atterrée. Par la faute d'un volcan au nom improbable qui n'a pas trouvé mieux que d'entrer en éruption, elle se retrouve coincée en Angleterre pour Noël. Adieu, vacances à Hawaï en solo... Son fantasque patron, Cael Cornish, lui propose de passer les fêtes dans sa famille, et elle est prête à tout accepter pour éviter la sienne. Jusqu'à ce que, une fois sur place, elle découvre le pot aux roses : voilà plus d'un an qu'il prétend qu'ils sont en couple ! Mabel refuse d'entrer dans la combine, mais, comble de l'absurde, les Cornish ne croient pas à leur soi-disant rupture. Commence alors un petit jeu dangereux : prouver à tout le monde qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre...