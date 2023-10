Whitechapel, 2 : Le passé de Mlle Tremblay

Extraordinaire destinée que celle de Cécile Tremblay, qui a fui la France sous la Terreur pour devenir tireuse d'élite dans un cirque anglais. Quand une femme de cette trempe rencontre le scandaleux Gaius Darlington, cela ne peut faire que des étincelles. Mais leur liaison torride prend fin le jour où Guy, appelé à épouser une riche héritière, propose à Cécile de l'entretenir comme une vulgaire cocotte. Un an plus tard, Guy a tout perdu. Sa fortune, son titre, sa fiancée. Et il revient vers Cécile, dont la fureur ne s'est toujours pas apaisée. Pour la reconquérir, il n'a qu'un seul espoir : lui prouver qu'il a changé...