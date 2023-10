Pour la première fois, la série des compositeurs rend hommage à une femme compositrice. Une biographie poétique sensible, romantique et musicale écrite par Marie Leclerq, violoncelliste à l'Orchestre de Paris. On y découvre une enfant d'abord l'enfant prodige, la concertiste qui sillonne l'Europe avec son père, l'amoureuse puis la femme de Robert, la mère attentionnée, la professeure... Clara Schumann a mis son talent de concertiste au service des oeuvres de son mari. Son oeuvre à elle fut longtemps oubliée, redécouverte depuis quelques années seulement. Ce livre est en partenariat avec France Musique.