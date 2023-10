Anatomie physiologie - Cartes mentales - Diplôme Aide-Soignant - DEAS

Les auteurs, formateurs, vous proposent une méthode de révision innovante avec des cartes mentales visuelles tout en couleur, facilitant l'organisation des connaissances, la mémorisation et faisant le lien avec la pratique soignante. Chaque carte mentale propose une représentation graphique, attractive et synthétique de la notion étudiée. L'objectif est d'apprendre et de réviser l'anatomie-physiologie de manière visuelle pour plus d'efficacité. Avec ces cartes mentales, complétées de jeux, rébus, devinettes et d'exercices de révision, vous disposez d'un outil complet pour aborder sereinement les notions essentielles de l'anatomie-physiologie. Un condensé visuel du programme d'anatomie-physiologie !