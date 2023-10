King of scars - Tome 2. Le règne des loups

Le roi démon. Ravka est encerclé d'ennemis et Nikolai a réveillé un fléau ancestral dévorant tout sur son passage. Et si pour sauver son royaume, le jeune monarque devait faire appel aux ténèbres qui sommeillent en lui ? La fille des tempêtes. Zoya Nazyalensky, générale de la Seconde Armée, détient de nouveaux pouvoirs extraordinaires. Seront-ils suffisants pour faire d'elle l'arme dont son pays a désespérément besoin ? La reine des sanglots. Sous une fausse identité, Nina s'est infiltrée au plus près du pouvoir ennemi, en plein territoire fjerdan. Les motivations de l'espionne n'iraient-elles pas bien au-delà du simple patriotisme ? Un roi. Une générale. Une espionne. Trois destins capables de façonner l'avenir d'un pays. Ou d'en provoquer la chute.