Ceci n'est pas un livre de cuisine. Aventures culinaires

Ce livre, c'est du Heston Blumenthal tout craché : des recettes brillantes, délicieuses et inventives, comme le gaspacho vert exaltant, la salade de betterave et de petits pois, le quinoa aux légumes, le granola au panais, les pâtés marocains, les galettes de pommes de terre au kimchi, la barre protéinée aux grillons, le panna cotta au chanvre ou encore le poulet au pop-corn. Toutes les recettes sont simples et parfaitement réalisables. Mais ce livre, c'est aussi bien plus que cela. Chacune des 70 recettes est accompagnée des pensées du chef, de ses anecdotes, de ses idées et de ses astuces, transformant chaque séance de cuisine en un voyage qui vous enthousiasmera, vous inspirera et vous révélera tout un monde de possibilités et de perspectives culinaires. C'est presque aussi bien que d'avoir Heston Blumenthal comme sous-chef ! Prêts à vous mettre aux fourneaux et à partir à l'aventure ?