Au coeur des algorithmes. Les bases de la programmation avec Python

Ce livre traite des algorithmes les plus intéressants et les plus puissants au monde, en utilisant le code Python qui les accompagnent. Avec une expérience en programmation et en mathématiques de niveau lycée, vous explorerez les algorithmes informatiques standard et des algorithmes avancés comme ceux utilisés dans le machine learning et l'intelligence artificielle. Vous découvrirez comment les anciens Egyptiens et les paysans russes utilisaient des algorithmes pour multiplier les nombres, comment les Grecs les utilisaient pour trouver les plus grands diviseurs communs et comment les érudits japonais à l'époque des samouraïs ont conçu des algorithmes capables de générer des carrés magiques. Vous explorerez des algorithmes utiles en mathématiques et apprendrez comment les mathématiques peuvent améliorer les algorithmes.Vous apprendrez également à : - utiliser des algorithmes pour déboguer le code, maximiser les revenus, planifier les tâches et créer des arbres de décision- mesurer l'efficacité et la rapidité des algorithmes- générer des diagrammes de Voronoi à utiliser dans diverses applications géométriques- utilisez des algorithmes pour créer un chatbot simple, gagner aux jeux de société ou résoudre des puzzles de sudoku- écrire du code pour les algorithmes de montée et de descente de gradient qui peuvent trouver les maxima et les minima des fonctions Une fois que vous aurez terminé ce livre, vous comprendrez comment coder et implémenter des algorithmes importants, mesurer et optimiser leurs performances, tout en apprenant dans les moindres détails les algorithmes les plus puissants d'aujourd'hui.