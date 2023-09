Les Secrets des capitaines solitaires

Pour Clément, c'est l'année du bac, mais aussi celle du grand saut hors de l'adolescence. Il n'a donc guère le temps de se préoccuper d'une grand-mère un peu fofolle qui a la fâcheuse manie de quitter Paris sans prévenir personne, ce qui commence à faire jaser dans la famille. Malgré tout, Clément est intrigué, et aussi un peu inquiet. Il ne va pas tarder à découvrir que sa grand-mère, Rose, n'est pas une mamie clafoutis en robe fleurie . Partis sur ses traces, Clément et son meilleur ami Esteban sont embarqués dans ses secrets au coeur d'Amsterdam, un monde joyeusement bizarre où l'on croise des artistes qui suspendent des frigos au plafond, un capitaine gentleman et de sympathiques hippies perchés pour toujours. Clément et Esteban s'amusent tellement dans l'aventure qu'ils vont accepter de devenir les complices de Rose dans ses projets secrets. Mais complices de quoi, exactement ? Et qui est donc cet associé inquiétant qui semble toujours surgir de nulle part ? Clément aimerait que le joli rêve de sa grand-mère ne s'achève jamais, alors que lui et Esteban n'ont jamais été aussi proches... Peut-être un peu trop proches ?