Parents, soyez Toltèques ! (Oui, mais pas trop...)

Si on apprécie les accords toltèques, si on sent qu'ils nous inspirent, qu'ils nous donnent de l'espoir, comment en faire usage au bénéfice de nos enfants ? Comment rendre ceux-ci raisonnablement sceptiques ? Comment leur apprendre à ne pas s'enferrer dans leurs erreurs, à ne pas blesser par leurs propos ? Et comment, en tant que parent toltèque, ne pas nous fourvoyer non plus en leur délivrant des préceptes erronés ou maladroits, en formulant de fausses suppositions sur leurs comportements, en défendant bec et ongles de fausses certitudes quant à notre statut de bon ou de mauvais parent ? C'est ce que Jean-François Marmion nous propose d'examiner, en explorant les implications des accords toltèques dans le domaine éducatif, à la lumière de ce que nous enseignent les recherches de la psychologie d'aujourd'hui.