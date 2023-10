Alors que Terra est devenue pratiquement inhabitable suite à une guerre absurde, de grands exodes sont organisés partout où la vie semble possible. Le missionnaire Jon Ravel est envoyé par son autorité religieuse sur Mandragore, et reçoit comme mission d'y retrouver le père Etienne. Déjà colonisée depuis 10 ans, cette planète n'est cependant pas facile d'accès. Plus Jon Ravel approche de son but, plus il a le sentiment que quelque chose lui a été caché, interrogeant les dogmes et vérités de sa religion.