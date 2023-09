J'ai vécu ma mort. Mon voyage dans l'au-delà

J'ai vécu le détachement de mon corps ; j'ai traversé des mondes terrifiants, désolants et réconfortants. Dans mon errance, j'ai approché la limite extrême d'où il n'y a plus de retour. Je suis entré dans une sphère merveilleuse et lumineuse, j'ai senti que mon âme voulait y aller et y rester éternellement. Mais il s'est avéré que mon heure n'était pas encore venue d'entrer dans cette sphère. Quand je me suis réveillé, j'étais aveugle, muet et paralysé - mais en moi demeurait la lucidité profonde surgie de la vision que j'avais vécue et cette force dont j'avais été investi : la volonté de reprendre pleinement possession de mon corps.