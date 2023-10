Le guide du rédacteur web : techniques SEO pour une meilleure visibilité en ligne

Ecrire pour le web répond à des codes bien spécifiques. Dans le marketing digital, l'art du verbe doit se marier à la technique pour optimiser l'expérience de l'utilisateur et faciliter la lecture. Les balises de titre, les meta descriptions, les attributs ALT des images... Voilà le coeur du SEO on-page qui préoccupe chaque rédacteur web. Mais, obtenir l'approbation des plugins Rank Math SEO ou Yoast SEO pour WordPress ne signifie pas que votre tâche est accomplie. Décrypter les signaux envoyés par Google et les autres moteurs de recherche peut s'avérer délicat, surtout pour les novices. Ce guide est là pour vous aider à comprendre ce que les algorithmes recherchent. Dans ces pages, vous découvrirez l'essence du référencement naturel, son importance et les facteurs clés à considérer afin que vous adoptiez une approche minutieuse et pertinente pour optimiser votre site en respectant les meilleures pratiques de référencement.