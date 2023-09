L'évaluation psychoéducative. Une opération professionnelle aux multiples facettes

L'évaluation psychoéducative est au coeur de la pratique professionnelle et constitue un acte professionnel balisé par la loi. Elle implique un processus, c'est-à-dire une succession d'étapes qui doivent être menées de façon rigoureuse et en cohérence avec le mandat du milieu dans lequel les psychoéducateurs. trices oeuvrent. Cette opération professionnelle est essentielle pour bien intervenir par la suite. Les psychoéducateurs. trices étant souvent plongés dans des contextes de crises, noyés dans le flot d'informations que transmettent les clients. es ou encore aux prises avec des situations cliniques très complexes, c'est l'évaluation qui leur permet de garder le cap et d'offrir une intervention ajustée aux besoins de la clientèle. L'importance accordée à l'évaluation psychoéducative s'est accentuée depuis quelques années, ce qui a amené des professionnels de différents milieux à mettre en place des processus d'évaluation psychoéducative plus structurés et organisés. Cet ouvrage collectif est un regroupement de ces différents processus d'évaluation psychoéducative. Il vise à les présenter de façon opérationnelle afin d'inspirer d'autres psychoéducateurs. trices à les implanter dans leur milieu respectif, ou encore à développer des processus d'évaluation qui s'appuient sur les pratiques proposées dans cet ouvrage collectif. Chaque chapitre porte sur un milieu, une clientèle ou un contexte distincts, permettant ainsi de couvrir la plupart des milieux dans lesquels les psychoéducateurs. trices oeuvrent. De même, plusieurs des processus d'évaluation psychoéducative proposés peuvent être applicables, avec quelques modifications, à d'autres milieux, clientèles ou contextes que ceux identifiés dans les chapitres.