Maîtrise tes émotions et tes peurs. Deviens la meilleure version de toi-même

Une histoire inspirante de l'homme qui marche sur le feu ! Entrepreneur à succès depuis 30 ans, alors que Jean-Pierre vit à 100 km/h, il apprend qu'il doit subir une délicate chirurgie à coeur ouvert, sans quoi sa vie s'arrêtera dans six mois. L'Univers lui envoie un wake-up call qui le poussera à entamer un profond cheminement de transformation personnelle et professionnelle. A la suite de son rétablissement et motivé par une nouvelle mission de vie, JP devient coach de haute performance et conférencier international. Aujourd'hui, largement reconnu comme l'homme qui marche sur le feu, il fait vivre cette expérience hors du commun aux participants à l'intérieur de ses ateliers et conférences. A ce jour, plus de 10 000 personnes dans la francophonie mondiale ont accepté de vivre ce Défi dans le but de dépasser leurs limites et transformer leur vie. Dans ce récit de vie touchant et inspirant, l'auteur partage avec toi les apprentissages, les défis et les épreuves qu'il a rencontrés sur sa route. Au cours de ta lecture, tu découvriras des outils, des stratégies et des conseils pour atteindre, toi aussi, ton plein potentiel.