La petite fille qui fit mourir la mort

Voici une plongée dans l'intimité du coeur d'une mère qui accompagne la mort de sa fille, Amélys, qui lui souffle depuis les cieux des paroles aussi fantaisistes que clairvoyantes, qui apprennent à vivre. Cet authentique récit de vie, entre larmes et grâces, se fait alors arc-en-ciel pour relier la terre et les cieux. Une immersion en eaux profondes, entrecoupée de remontées dans la lumière, grâce aux dialogues hors du temps avec Amélys. Sa légèreté d'enfant et sa sagesse d'ange nous rappellent que l'existence est un jeu fait pour rire et aimer, quoi qu'il advienne. Un enseignement, non pas théorique, mais vécu corps et âme, montrant qu'il est possible de passer du deuil à la félicité, écrit par une femme qui ose ouvrir en elle-même de grandes brèches, pour les offrir aux lecteurs, comme autant de fenêtres sur des mondes nouveaux.