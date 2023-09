La cuisine au cidre

Le cidre est l'une des boissons à base de fruits fermentés les plus anciennes au monde. En France, on retrouve du cidre dans presque toutes les régions hormis sur les bords de la Méditerranée. Dans ce livre, nous vous présentons une trentaine de recettes utilisant le cidre comme ingrédient principal ou comme exhausteur de saveurs de préparations, tant sucrées que salées, toutes plus délicieuses les unes que les autres.