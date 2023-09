Paroles d'agricultrices. Évolution de la ruralité à La Vraie-Croix

L'histoire de l'agriculture s'est souvent écrite au masculin. Traditionnellement, les fermes se transmettaient aux garçons et le chef d'exploitation était presque toujours un homme. Les choses ont commencé à changer en 1960, lorsque la loi d'orientation agricole défendue par Edgar Pisani incita les paysans à moderniser leurs pratiques. Des groupements de vulgarisation agricole apparurent, dans lesquels les femmes prirent toute leur place. Lucie Le Garnec, Denise Quatrevaux, Lucette Le Bénézic, Jeanine Le Cadre et Monique Danion, agricultrices à La Vraie-Croix (Morbihan), ont vécu pleinement cette période. Aujourd'hui à la retraite, elles témoignent dans cet ouvrage de la spectaculaire évolution qu'a connue la ruralité depuis une soixantaine d'années. Elles abordent les grandes transformations techniques et structurelles qui ont marqué leur carrière (mécanisation, remembrement, spécialisation), mais aussi la place des femmes dans cet univers agricole en mutation, de l'accès à la sécurité sociale (maladie, maternité) au statut de conjoint collaborateur, en passant par l'augmentation des tâches administratives ou la cohabitation obligée avec les beaux-parents.