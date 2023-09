La Dent Garou. Tome 1, La comédie des espions

Anthelme, le jeune verrier, et Enguerrand, autrement dit le baron de Tranchemerle, accompagnent Colombe, la petite aubergiste, à la recherche de son père. Afin de pénétrer facilement en Austrasie, les trois amis se prétendent acteurs de théâtre et donnent la comédie dans les différents villages qu'ils traversent. Mais pour quelle raison d'horribles meurtres ont-ils lieu, chaque fois, peu après leur passage ? Pourquoi Enguerrand disparaît-il régulièrement ? Est-il bien prudent de laisser Colombe et Anthelme seuls, alors que les hommes du vicomte de la Mours rôdent dans les parages ? Nos héros sont bien décidés à surmonter les obstacles que le destin met en travers de leur route, mais en seront-ils capables ? Vous le saurez en les accompagnant dans leurs aventures passionnantes. Sachez toutefois qu'il leur faudra faire preuve de beaucoup d'imagination pour éviter tous les pièges qui leur seront tendus.