Lévitation et vol extatique chez les Saints au fil des siècles. Une anthologie de l'extraordinaire

Echapper à la pesanteur, s'élever au-dessus du sol par la seule force de l'esprit, c'est pour nous un rêve. Ce fut pourtant une réalité pour de nombreux mystiques, mystérieusement soulevés dans les airs, emportés par la pureté de leur coeur. Dans la présente anthologie, aussi complète que précise, nous en avons relevé soixante cas, du XIIIe au XXe ? siècle ? : l'extraordinaire Saint Joseph de Copertino (le "? Saint volant ? "), mais aussi, parmi bien d'autres, Saint François d'Assise, Sainte Catherine de Sienne, Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix, le Saint Curé d'Ars ou, plus proches de nous et moins connues, la Majorquine Francisca-Ana ou la Sarde Edwige Carboni. Ce voyage au pays de la lévitation est passionnant non seulement par l'étrangeté du phénomène, mais plus encore par ce qu'il révèle de la profondeur et des ressources de la sainteté.