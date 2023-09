De Bouche à Oreille. 2022-2023

Qu'est-ce que le projet De Bouche à Oreille ? Il s'agit de rendre possible la rencontre entre des jeunes de diverses écoles d'une part, et des seniors d'autre part : précisément sept seniors qui ont survécu à l'extermination nazie, et souhaitent témoigner de cette expérience indescriptible auprès des générations suivantes. Sept témoins de la " Catastrophe " donc, sept enfants cachés, enfants de résistants, enfants déportés, s'impliquent dans un véritable travail de transmission de mémoire, en faisant oeuvre de pédagogie avec des élèves d'une classe de 3e de l'Ecole Internationale Bilingue, à Paris. Ils évoquent leurs souvenirs avec leurs mots, leurs intonations, leurs gestes, leurs regards, et ainsi ils parviennent à dire l'indicible. A leur écoute, les jeunes gens sont bouleversés, et deviennent des passeurs de mémoires en mettant par écrit les itinéraires de vie de ces survivants ; puis ils raconteront cette histoire à leur tour à leur famille, et plus tard à leurs enfants et petits-enfants. Ainsi, à travers cette rencontre, se tisse un lien intergénérationnel entre les élèves et les témoins de la Seconde Guerre mondiale. Le projet De Bouche à Oreille recèle non seulement une dimension historique, mais au-delà une dimension citoyenne et civique. Il semble plus que jamais nécessaire de montrer aux élèves ce sur quoi peuvent déboucher les discours d'exclusion, de haine, de rejet de l'autre qui malheureusement ressurgissent et se renforcent ces dernières décennies.