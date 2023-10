Une brûlante liaison - Sentiments inattendus

Une brûlante liaison, Cynthia St. Aubin Série : Les héritiers Kane - Tome 3/3 Secrets, mensonges et scandales à Kane Foods International... Marlowe Kane se rend à la distillerie 4 Thieves pour effectuer un audit. Sa rencontre avec le propriétaire, Law, fait tout de suite des étincelles ? ! Une tempête la contraint à rester sur place... et à partager le lit de Law, qui lui fait découvrir des plaisirs insoupçonnés. Le lendemain, Marlowe part, bien décidée à oublier cette liaison forcément éphémère : un souhait impossible, d'autant plus lorsqu'elle apprend qu'elle est enceinte de lui... Sentiments inattendus, Shirley Jump Pour Viviane, brillante avocate, fonder une famille n'a jamais fait partie de ses projets. Jusqu'à ce que sa nièce Ellie, âgée de trois mois, soit abandonnée dans une auberge à Stone Gap, la veille de Noël. Viviane est tout de suite projetée dans un rôle de maman sans y être préparée ? ! Heureusement, Nick, le chef cuisinier de l'auberge, s'occupe d'Ellie à merveille. Bientôt Viviane éprouve des sentiments inattendus pour lui, bouleversant ses certitudes...