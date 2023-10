Drum technique essentials. Plus de 100 exercices pour s'améliorer à la batterie et diversifier son vocabulaire

Ce livre a pour vocation de vous faire travailler la technique pure, mais aussi de développer votre musicalité et d'obtenir plus de contrôle en utilisant des phrases rythmiques variées. Il est important de travailler la technique tout en adoptant une approche musicale et en diversifiant son vocabulaire. Beaucoup d'ouvrages permettent d'appréhender de nombreux rudiments ou autres doigtés afin d'acquérir une plus grande liberté sur la batterie. J'ai cherché pour ma part à me focaliser sur quelques rudiments en particulier, et à les décliner de nombreuses manières. La plupart de ces rudiments sont extrêmement utilisés dans le jeu de batterie moderne, et pourtant peu d'exercices différents s'attardent sur eux. Nous nous contentons souvent de les jouer inlassablement jusqu'à les avoir assimilés, et en essayant de les exécuter toujours plus vite. Bien que cette méthode soit intéressante, se limiter uniquement à cela pose problème. En ne travaillant qu'un seul et même exercice pour un rudiment particulier, le cerveau n'est pas stimulé et nous nous perdons dans un automatisme musculaire qui peut nuire à notre prestation lorsque nous sommes en concert ou en répétition. Nous n'habituons pas notre cerveau à nous adapter à différentes situations et à effectuer rapidement les ajustements nécessaires pour une nouvelle action. De plus, une certaine lassitude peut s'installer lorsque vous effectuez les mêmes exercices, et cela réduit la productivité de votre travail. En étant davantage stimulé et concentré, vous travaillerez mieux et obtiendrez de meilleurs résultats !