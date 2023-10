Bonheur d'hiver. Un voeu si précieux - La magie des flocons - Un Noël à Ridgeway

Un voeu si précieux, Lucy Gordon Quand il découvre la lettre que son fils Bobby a adressée au Père Noël, Alex, un homme d'affaires sur le point de divorcer, sent une émotion indicible le submerger. Car l'enfant ne souhaite qu'une seule chose : voir ses parents enfin réunis pour le réveillon. Pour donner à sa famille - et à son couple - une nouvelle chance, Alex décide de leur offrir un Noël inoubliable... La magie des flocons, Kathleen O'Brien Maintenir le traditionnel festival de Noël au ranch Araby ? Malgré les difficultés, Annie ne veut pas y renoncer et décevoir ainsi Duke, le fondateur du festival, qu'elle considère comme son père. Aussi voit-elle avec méfiance le retour au ranch de son petit-fils, Nate Araby. Que fait-il ici, après douze ans d'absence ? Trop séduisant pour être honnête, il pourrait bien présager les ennuis... Un Noël à Ridgeway, Catherine George Lorsque Georgia arrive au petit cottage de Ridgeway pour y chercher la solitude en cette fin d'année, elle s'attend à tout sauf à trouver Chase Warner devant sa porte ! Chase, qui lui a volé un baiser lors d'une soirée... Signe du destin ? Il est venu l'avertir qu'une tempête de neige s'abat sur toute la région, et lui propose de se réfugier quelques jours chez lui... Romans réédités